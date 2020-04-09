İçişleri Bakanı Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı: Sabretmeye, inzivaya devam edelim

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Beypazarı'nda çilek mevsimi

Beypazarı’nda tarımsal ürün yelpazesini genişletmek, kazanç ve istihdamı arttırmak amacıyla projeler geliştiren Beypazarı Belediyesi oluşturduğu örnek meyve bahçesi, fidanlık ve seralarla üreticilerin uygulamalı olarak bilgi edinmesini sağlıyor. Bu kapsamda meyve bahçesinde yaz aylarının gözde meyvesi olan çilek üretimi de kısa zaman içerisinde başlıyor.