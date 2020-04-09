İçişleri Bakanı Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı: Sabretmeye, inzivaya devam edelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
Soylu, Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
- Bakan Soylu, paylaşımında, "Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim. İnanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
Evimizi terketmeyelim
Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim
Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim
Sabretmeye, inzivaya devam edelim
İnanmaya devam edelim#BirlikteBaşaracağız Türkiye 🇹🇷
Evimizi terketmeyelim