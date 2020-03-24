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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan stokçulara sert uyarı: O fabrikalara el koyarız!

İçişleri Bakanı Soylu, “Maske üreticilerinin bir bölümü depolarında maskeleri tutuyor. Türkiye’deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Fabrikalarına el koyarız; böyle bir yetkimiz var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnstagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan önemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 165 binin üzerinde işletmenin kapatıldığını ve bu sayıya berber ve kuaförlerin dahil olmadığını belirten Soylu, “Ülkemizin bütün şehir ve ilçelerinde bulunan hoparlörlerden vatandaşlarımızın dikkatini çeken anonslar yaptık. İllerimizdeki toplu ulaşımda kaç kişi indi bindi yaptı, trafikteki yoğunluk oranına, her şeyi adım adım takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

CEZA KESİP, DAVA AÇILABİLİR

  • Virüsün en fazla etkili olduğu yaş aralığının 65 ve üstü olduğuna dikkati çeken Soylu, tedbirler kapsamında yüksek oranda kurallara uyulduğunu ve bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade etti. “Evde kalın” çağrısını tüm uyarılara rağmen dikkate almayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını söyleyen Soylu, toplum sağlığını tehdit etmek suçundan da haklarında dava açılabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’deki tüm maske üreticilerine eş zamanlı baskınlar yapıldığını ve stok yapanların ürünlerini piyasaya sürmeleri için 12 saat müsaade verdiklerini söyledi.

12 SAAT SÜRE VERDİK

Süreç içinde stokçuluk yapanları sert şekilde uyaran Soylu, şöyle devam etti: “İki gündür, Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik, Türkiye’deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Böyle bir yetkimiz var.”

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