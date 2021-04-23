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Gündem İçişleri Bakanı Soyludan Thodex vurgunu açıklaması 31 milyon lirasına el konuldu
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex vurgunu açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı." ifadelerini kullandı. Ayrıca Soylu, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soyludan Thodex vurgunu açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex

Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası olduğu belirtilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iki milyar dolar para ile Arnavutluk'a kaçtı.Türkiye'nin gündemine düşen olayda yaklaşık 400 bin kişi mağdur oldu. Olayla ilgili birçok brim devreye girdi. Adalet Bakanlığı, Thodex'in yöneticisi Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı

  • Ardından İnterpol nezdinde işlemler başlatıldı. Interpol, firari Faruk Fatih Özer'in yakalanması için bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı.

Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması: Faruk Fatih Özer'in 31 milyon lirasına el konuldu
OYNAT 01:22
Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması: Faruk Fatih Özer'in 31 milyon lirasına el konuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, 'Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız' diye konuştu.


İnterpol Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkardı
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İnterpol Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkardı

"Maliyetin ne kadar olduğunu bilmiyoruz"

Büyük vurgunla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD’da gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, "Şu anda maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler alındı. Şahsın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Hemen bu olay duyulur duyulmaz Emniyet Genel Müdürümüz, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirdi. Oradaki Emniyet Genel Müdürümüz de bize uzak değil. Eğitimini Türkiye’de almış, benim de tanıdığım bir arkadaşımız. Yine orada ardından hemen sayın İçişleri Bakanı ile görüştüm. Uzun uzadıya konuştuk bu konu ile ilgili. Bu esnada da ilgili cumhuriyet başsavcılığı konuyla Adalet Bakanlığına uluslararası yakalama kararı gönderdi. Biz de sistemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik, gece yarısı Interpol’e bildirdik ve sabah 10 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldı" ifadelerini kullandı.


  • Bakan Soylu, Fatih Özer’in Türkiye’deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, "Şahsın Türkiye’de 3 bankada bulunan hesaplarındaki 31 milyon lirasına el konuldu. Arnavutluk’a girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunduğunu öğrendik. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabii orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum yakalanması gerçekleşir ve Türkiye’ye getirilir" dedi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi
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