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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sefer sayıları yüzde 99 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüsle mücadele kapsamında sınırlandırılan şehirler arası otobüs sefelerinin yüzde 99 oranında azaldığını belirterek, şehir içindeki trafik yoğunluğunun hafta sonları yüzde 85-90 oranında, hafta içinde de 60-65 bandında düştüğünü söyledi. Soylu ayrıca, 15 günde provokasyon yapan 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Radyosu’nun canlı yayın konuğu oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ne durumda olduğunu anlatan Soylu, tedbirler sonrasında otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısının yüzde 99’un üzerinde azaldığını, şehir içindeki trafik yoğunluğunun hafta sonları yüzde 85-90 oranında, hafta içinde de 60-65 bandı arasında düştüğüne işaret etti.

VATANDAŞLAR RİAYET EDİYOR

Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Çünkü güvenlik, sağlık, tedarik devam ediyor. Bu devam ettiği için de tabii şu ana kadar 211 bin 900 civarı iş yeri kapattık. Bu azalmalarda bunun da kendine ait bir payı söz konusudur. Vatandaşlarımız riayet ediyor. 65 yaş evde. Aslında ciddi bir izolasyon için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Bunları her gün izliyoruz.”

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIR

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili soru üzerine Soylu, şunları kaydetti: “Bu tartışılıyor. Toplam bir bakış açısı. Verilerle izah edilebilecek bir durum. Bir taraftan salgının yayılımı bizim açımızdan önemli. Aldığımız tedbirlerin sokağa yansıması bizim açımızdan çok önemli. Burada bir başarısızlık söz konusu olsa elbette ki her türlü tedbir alınır.”

721 TALEP GELDİ

Vatandaşlara yardım için Vefa Sosyal Destek Gruplarının oluşturulduğunu hatırlatan Soylu, “22 Mart gecesi başladı. 667 bin talep bu sabah itibarıyla geldi, şu an 721 bini geçti, yarın sabah 740 bin civarında olur. Hep birlikte zor bir meseleyle karşı karşıyayız” bilgisini verdi.

2 BİN 977 HESAP HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

  • Son dönemde internet üzerinden Kovid-19 hakkında paylaşılan yanlış bilgilere karşı ciddi önemler alındığını belirten Bakan Soylu, “15 gün içerisinde 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldı. Özellikle bu dönemi provake etmek isteyen hesapların yüzde 70’i bot hesaplar. Aynı zamanda PKK, DHKP-C ve FETÖ’ye yönelik hesaplar. Bu hesapların çok büyük bölümü yurtdışından yönetilen ve kontrol edilen hesaplardır” bilgisini verdi.

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