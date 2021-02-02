İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cemil Bayık 3 gün önce HDP'ye talimat verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"CEMİL BAYIK 3 GÜN ÖNCE HDP'YE TALİMAT VERDİ"

Cemil Bayık 3 gün önce HDP'ye talimat verdi. Bunu İçişleri Bakanı olarak ben biliyorum. DEAŞ'ın neye hizmet verdiğini biliyor musunuz? Bunu ben biliyorum. Gezi olayları dahil olmak üzere bu kadar kaynak nereden geldi? Kavala'nın oluşturduğu bir sistemle her şey ortada. Terör örgütlerini bir tarafa bırakıp bilgi kirliliğini vatandaşa söylemezsek olur mu? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılardan çoğu terör örgütü DHCKP- TKP/ML mensubu. Bunu vatandaşa kim söyleyecek?

Kimi hakkımda çok konuşuyor diyebilir, az konuşuyor da diyebilir.

REKLAM

OYNAT 00:38 Bakan Soylu, Cemil Bayık'ın HDP'ye talimatını ifşa etti: Sahayı girin ve gerillanın yükünü alın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. PKK'nın sözde elebaşlarından Cemil Bayık'ın HDP'ye talimat verdiğini açıklayan Soylu, 'Cemil Bayık üç gün önce HDP'ye talimat verdi. Gerillaya çok yük getiriyorsun, sahaya girin ve gerillanın yükünü alın, eylemlere başlayın, diyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"KAYYIM REKTÖR" TABİRİ FAŞİST BİR YAKLAŞIM

Burası bir üniversite. Bir önceki seçimde üniversite rektörünü öğrenci mi seçti? Hayır. Adaylardan biri seçildi. Türkiye'nin en çok akademik yayın üreten en başarılı üniversiteler hangileri? "Kayyım rektör" tabiri faşist bir yaklaşım. Siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi içini kapsayacak bir yaklaşım değil. Burada maalesef marjinal ideolojik çok uçlarda olan merkeze çekmişler. Bu doğru değil. Bizim konuşacaklarımız onların başarılarıdır. LGBT denilen tamamen batının Türkiye'ye pazarladığı gruplarla birlikte üniversitenin ortasına oturmuşlar. Milletin kutsalıyla senin ne işin var? Onları yapanların ailesi yok mu? Ne oldu demokrasiye, saygıya, çoğulcuğa? İnsanların inanadıklarına kışkırtıcı şekilde yaklaşım doğru mu?

"ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜN ODASINA GİRİLMESİNE İZİN VERMEM"

Orada gidecek üniversite rektörünün odasını işgal edecek. Buna asla müsaade etmem. Türkiye ayağa kalsa da müsaade etmem böyle bir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi ayağa da kalksa üniversite rektörünün odasına girmesine izin vermem.

REKLAM

"AŞAĞI BAK" TARTIŞMALARI

Bir siyasi partinin reklam ajansı gençleri kullanıyor. Acaba başka bir yere evirebilir miyim? diye. Kamuoyunun gündeminden ayırıyor. Oradaki bir cümleyi yalan şekilde alıp bu şekilde kullanmaları yanlış. Bu bir operasyon.

Ayrıntılar birazdan...