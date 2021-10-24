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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Gri listeye alınmamız dünyanın en büyük tiyatrosu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla, Türkiye'nin 'gri listeye' alınmasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Bizi gri listeye alıyorlar da peki ya terörü destekleyen Amerika?" diyerek "Dünyanın en büyük tiyatrosudur" yorumunda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Gri listeye alınmamız dünyanın en büyük tiyatrosu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Hakkari Yüksekova'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu terörden temizlenen bölgede TVNET'e konuştu: Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor
OYNAT 03:57
Bakan Soylu terörden temizlenen bölgede TVNET'e konuştu: Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Göller başı bölgesinde TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 'Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor' ifadelerini kullandı

HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR

Bölgenin terörden arındırılmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Bakan Soylu, "Hakkari için her şey yeniden başlıyor" dedi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Zor dönemlerden geçtik. Bunu yeniden yaşatmak isteyenler var. Buradaki huzurun tüm coğrafyayı değiştireceğini biliyorlar ve bunu bozmak istiyorlar. Batı'da "Türkiye nasıl bu noktaya gelebildi?" haseti var.

Bakan Soylu, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde hizmet veren Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), kara para aklandığı ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla, daha sıkı izlenme yapılması için Türkiye'yi 'gri listeye' almasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

TERÖRÜ DESTEKLEYEN AMERİKA

Bizi gri listeye alıyorlar da peki ya terörü destekleyen Amerika? Bu dünyanın en büyük tiyatrosudur. Bu sene Hakkari'de 12 terör örgütü mensubu teslim oldu. Terörle mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde gerçekleştirmemiş olsaydık bugünler hayaldi.

Bakan Soylu’dan 'gri liste'ye imalı tepki: Eksiğimiz Osman Kavala’yı, Demirtaş’ı serbest bırakmamak
OYNAT 01:14
Bakan Soylu’dan 'gri liste'ye imalı tepki: Eksiğimiz Osman Kavala’yı, Demirtaş’ı serbest bırakmamak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına sert tepki göstererek, 'Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK, PYD'sine Suriye'de fırsat tanımadık, eksiğimiz bu' dedi.

Bakan Soylu, LGBT'yi aile yapısının bozulmaması için engellediklerini ifade ederek, 'LGBT'yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik. Siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Biz ona girmek durumunda değiliz, biz Müslüman bir devletiz” şeklinde konuştu.


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Dünyanın en büyük tiyatrosu

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