Bakan Soylu, BBN Türk TV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılında gerçekleştirilen ve birçok spekülasyona konu olan İstanbul seçimleri sırasında, geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla yaşadığı bir anıyı anlatan Soylu, "İstanbul seçimini kaybedince ağladım" dedi.

OYNAT 01:13 ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybedince hizmet edemeyeceğimiz için ağladım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul'un CHP yönetimine geçmesi sonrası annesiyle yaşadığı bir anıyı anlattı. Seçimlerin kaybedilmesi sonrası İstanbul'a hizmet edemeyecekleri için ağladığını ifade eden Bakan Soylu, annesinin kendisini, 'Buralar yeniden kazanılır, 30 yıl burayı CHP kazanamaz. İktidar yüzü göremezler' diyerek teselli ettiğini gözleri dolarak anlattı.

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"30 YIL İKTİDAR GÖREMEZLER"

Bunu ilk kez söylediğini vurgulayan Bakan Soylu, yaşananlarda bir hayır olduğunu vurguladığı konuşmasında, "İstanbul bizim bu coğrafyanın sevgilisi. İstanbul sadece İstanbulluların değil coğrafyanın sevdiği, imrenilen bir şehir. Bizim buraya hizmetimiz olması gerekir. Rahmetli annemi aradım, o da ağlıyordu. İki gün sonra babama geldim. 'Merak etme' dedi. 'Buralar kazanılır, 30 yıl burayı CHP kazanamaz. 30 yıl iktidar yüzü göremezler' dedi. Bir takım tarihsel gerçekler var." diye konuştu.

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