Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul seçimini kaybedince hizmet edemeyeceğimiz için ağladım
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybedince hizmet edemeyeceğimiz için ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul'un CHP yönetimine geçmesi sonrası babasıyla yaşadığı bir anıyı anlattı. Seçimlerin kaybedilmesi sonrası İstanbul'a hizmet edemeyecekleri için ağladığını ifade eden Bakan Soylu, babasının kendisini, "Buralar yeniden kazanılır, 30 yıl burayı CHP kazanamaz. İktidar yüzü göremezler" diyerek teselli ettiğini gözleri dolarak anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybedince hizmet edemeyeceğimiz için ağladım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, BBN Türk TV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılında gerçekleştirilen ve birçok spekülasyona konu olan İstanbul seçimleri sırasında, geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla yaşadığı bir anıyı anlatan Soylu, "İstanbul seçimini kaybedince ağladım" dedi.

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybedince hizmet edemeyeceğimiz için ağladım
OYNAT 01:13
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybedince hizmet edemeyeceğimiz için ağladım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul'un CHP yönetimine geçmesi sonrası annesiyle yaşadığı bir anıyı anlattı. Seçimlerin kaybedilmesi sonrası İstanbul'a hizmet edemeyecekleri için ağladığını ifade eden Bakan Soylu, annesinin kendisini, 'Buralar yeniden kazanılır, 30 yıl burayı CHP kazanamaz. İktidar yüzü göremezler' diyerek teselli ettiğini gözleri dolarak anlattı.

"30 YIL İKTİDAR GÖREMEZLER"

Bunu ilk kez söylediğini vurgulayan Bakan Soylu, yaşananlarda bir hayır olduğunu vurguladığı konuşmasında, "İstanbul bizim bu coğrafyanın sevgilisi. İstanbul sadece İstanbulluların değil coğrafyanın sevdiği, imrenilen bir şehir. Bizim buraya hizmetimiz olması gerekir. Rahmetli annemi aradım, o da ağlıyordu. İki gün sonra babama geldim. 'Merak etme' dedi. 'Buralar kazanılır, 30 yıl burayı CHP kazanamaz. 30 yıl iktidar yüzü göremezler' dedi. Bir takım tarihsel gerçekler var." diye konuştu.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Tezkere' tepkisi: Cumhurbaşkanımız talimatı vermiştir terör kaynağında kurutulacaktır
OYNAT 00:46
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Tezkere' tepkisi: Cumhurbaşkanımız talimatı vermiştir terör kaynağında kurutulacaktır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililere konuşma yaptı. Tezkereye 'Hayır' oyu kullanan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu bunun hesabını hem milletin huzurunda hem de sandıkta verecek diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kılıçdaroğlu ne istiyor? Afrin'den Türkiye'ye füze mi gelsin istiyor? Benim ülkem sabahtan akşama kadar terörü konuşsun mu istiyor? Cumhurbaşkanımız talimatı vermiştir. Terör kaynağında kurutulacaktır.

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