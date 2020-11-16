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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e geldi. Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger karşıladı.

Haber Merkezi DHA
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de yaşanan depremin ardından inceleme yapmak üzere gece saatlerinde kente geldi.
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de yaşanan depremin ardından inceleme yapmak üzere gece saatlerinde kente geldi.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret kapsamında gece saatlerinde İzmir'e iniş yaptı. Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet karşıladı.

  • Öte yandan, Bakan Soylu gün içeresinde ilk olarak Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı için Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde(AFAD) basın toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantının ardından Bakan Soylu, Konteyner kent alanında ve yıkım alanında incelemelerde bulunacak daha sonra çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret edecek.

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