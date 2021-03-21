İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Soylu, dünyadaki kadına şiddet sonucu ölüm oranlarını paylaştı. Soylu, paylaşımına grafik de ekledi.

Bakan Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi Avrupa 7 kişi Türkiye 3,8 kişi Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak."

Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz.



1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları;

Dünya 13 kişi

Avrupa 7 kişi

Türkiye 3,8 kişi



Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir.

Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak. pic.twitter.com/LCHIEFbe83 REKLAM March 21, 2021

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