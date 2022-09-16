Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakam vererek açıkladı Sadece 8-9 vilayette 120nin altında terörist kaldı
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakam vererek açıkladı: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı. Bir evladınız olarak söylüyorum. Her türlü riski alarak söylüyoruz. Kimseden korkmadan ve çekinmeden söylüyoruz. Allah nasip edecek Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyetin birinci asrında 29 Ekim 2023'te bu ülkede bir tek terörist kalmayacak" dedi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakam vererek açıkladı: Sadece 8-9 vilayette 120nin altında terörist kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırklareli'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırklareli kent merkezinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin önemine işaret etti.

Tendürek Dağı'nın şimdi tertemiz olduğunu belirten Soylu, "Yine söylüyorum. Yine tekmil veriyorum. Hatay'dan, Mersin'den Adıyaman'a kadar, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e kadar Amanos'lar, daha vardır. Yıllarca Suriye'den aktardıkları teröristlerle birlikte PYD ve PKK'nın oradaki en önemli, evet melanet yuvalarından birisi olmuştur. Tekmil veriyorum. Amanoslar tertemizdir." diye konuştu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Yine size bir tekmil veriyorum. Evet bu ülkede Tunceli'den Kato Marinos'tan da Karadeniz'e kadar yıllarca Eren'imizi katleden, Ferhat başçavuşumuzu, Karadeniz'e yıllarca acaba bu PKK buraya nereden geldi diye endişeye sevk eden Karadeniz'in tamamı tertemizdir. Devam ediyorum. Erzurum tertemizdir. Bingöl tertemizdir.

  • Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı. Bir evladınız olarak söylüyorum. Her türlü riski alarak söylüyoruz. Kimseden korkmadan ve çekinmeden söylüyoruz. Allah nasip edecek Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyetin birinci asrında 29 Ekim 2023'te bu ülkede bir tek terörist kalmayacak."

Bakan Soylu: 15 Temmuz'un arkasında Amerika var
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Bakan Soylu: 15 Temmuz'un arkasında Amerika var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde muhtarlarla bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika'nın olduğunu vurgulayan Soylu, 'Bunun arkasında kim var? 15 Temmuz'u biz mi yaptık arkadaşlar? 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika vardı. Bu lafı mezara gidince söylemeyeceğiz. Bu iş her yönüyle aydınlığa çıkmıştır.' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Allah akıl eksikliği vermesin kimseye
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Bakan Soylu: Allah akıl eksikliği vermesin kimseye
Van'daki programları kapsamında Bahçesaray ilçesine geçen Bakan Soylu, esnafı ziyaret etti, ellerinde Türk bayrağıyla yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İlçe merkezindeki Belediye Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, Bahçesaray'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Soylu, 'Kılıçdaroğlu Sakarya'ya gidiyor 'Sakarya Meydan Muharebesi burada yapıldı' diyor. İlahi Yarabbi. Allah akıl eksikliği vermesin kimseye. Bir de Cumhurbaşkanı adayı olmaya talip. Sen memleketin tarihinden, yerlerinden bihabersin ya' dedi.

Süleyman Soylu Lice’de halay çekip Kürtçe şarkıya eşlik etti
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Süleyman Soylu Lice’de halay çekip Kürtçe şarkıya eşlik etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da düzenlenen 'Lice Gençlik Buluşması' etkinliğine katılarak Bırkleyn Mağarası'nda Kürtçe şarkı söyleyen gençlere eşlik edip halay çekti.


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