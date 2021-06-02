Gündem Bakan Soyludan Bitliste şehit olan Yücel Aki ve Baki Koçakın ailelerine başsağlığı
ANKARA

Bakan Soylu'dan Bitlis’te şehit olan Yücel Aki ve Baki Koçak’ın ailelerine başsağlığı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te çıkan çatışmada şehit düşen Korucu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın ailelerine başsağlığı diledi.

Haber Merkezi İHA
​İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Bitlis’te şehit olan Yücel Aki ve Baki Koçak’ın ailelerine başsağlığı
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ile başsağlığı dileyen Bakan Soylu, “Eren-11 Operasyonu’nda, Bitlis Tatvan’da çıkan çatışmada şehit düşen Kahraman Korucumuz Yücel Aki ve Jandarma Teğmenimiz Baki Koçak’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı 4 evladımıza Rabbim, acil şifalar versin inşallah” ifadelerini kullandı.

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