Bakan Soylu'dan Bitlis’te şehit olan Yücel Aki ve Baki Koçak’ın ailelerine başsağlığı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ile başsağlığı dileyen Bakan Soylu, “Eren-11 Operasyonu’nda, Bitlis Tatvan’da çıkan çatışmada şehit düşen Kahraman Korucumuz Yücel Aki ve Jandarma Teğmenimiz Baki Koçak’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı 4 evladımıza Rabbim, acil şifalar versin inşallah” ifadelerini kullandı.
Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Korucumuz Yücel Aki ve @Jandarma Teğmenimiz Baki Koçak'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.
Yaralı 4 evladımıza Rabbim, acil şifalar versin inşallah...
Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Korucumuz Yücel Aki ve @Jandarma Teğmenimiz Baki Koçak'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.