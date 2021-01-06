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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada "Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi. 12 Eylül'e atıf yapanlar, insan hakları siciliniz kapkaradır" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üniversiteye girmeye çalışan Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı, illegal gruplara izin vermeyen Türk polisinin doğru yaptığını belirtti.

Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi


Şiddet sonucu Boğaziçi Üniversitesinin kapısının kırıldığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemelerle tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu. Bunu eleştirenlere soruyorum, ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise 'katil' diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin mi' denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? Veya 'Durun lütfen, kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denilseydi?

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Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.


Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum; demokrasi, hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."

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Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atamasına gösterilen tepkilerin, terör örgütlü destekli provokatif eylemlere dönüştüğü Boğaziçi Üniversitesi'nin liberal düşüncedeki kurumsal kimliği tartışma konusu oldu. Kendisini liberal olarak tanımlamasına rağmen Bulu'yu üniversitede istemeyenlerin gerçek düşünce yapısını ise 28 Şubat sürecinde Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yaparken işsiz bırakılan Prof. Dr. Mim Kemal Öke anlatmıştı. Prof. Öke, 2019 yılında gzt.com'da Gazeteci Nuriye Çakmak Çelik'in kendisi ile yaptığı söyleşide Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dışlayan, ötekileştiren anlayışı şu sözlerle ifade etmişti: “Kimse alınmasın ama 'Boğaziçi Üniversitesi çok liberal ve farklılıkları içerisinde barındıran bir kurumdur' diyemeyeceğim. Beni aldatmayın çünkü sizin içinizden geldim. “Senin bu milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz. Seni de burada istemiyoruz” dediler.”


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