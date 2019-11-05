İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Yaptığı tam bir cehalet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET kanalında Serhat İbrahimoğlu’nun sorularını cevapladı. Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti. Bir açıklama daha yapan Soylu,"Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu?" dedi.

OYNAT 01:41 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı cehalettir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET kanalında Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, 'İBB Başkanı'nın yaptığı cehalettir. Kendisi hak ihlalinin ne olduğunu anlamaz. Biz Anayasa'nın verdiği yetkiyle açığa alıyoruz, hak ihlali mi yapmış oluyoruz? ' dedi. BiP'te paylaş

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı tam bir cehalettir. Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu? Türkiye'yi şikayet edenler PKK ve FETÖ'dür. Bunlar şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar? 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçıranlara seslerini çıkaramayanlar, nasıl hak savunacaklar?