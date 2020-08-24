​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ndan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili TVNET'e açıklama: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıkladı: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor Giresun'daki sel felaketiyle ilgili TVNET'e açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok büyük bir afet olduğunu hepimiz görüyoruz. Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor. Burada yaşayanlar da öyle söylüyor" açıklamasında bulundu. Soylu "Devlet tüm gücüyle burada, inşallah çok yakın bir zamanda yaralar sarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2020, 12:47 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020, 13:04 Yeni Şafak