İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ndan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili TVNET'e açıklama: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıkladı: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor
Giresun'daki sel felaketiyle ilgili TVNET'e açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok büyük bir afet olduğunu hepimiz görüyoruz. Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor. Burada yaşayanlar da öyle söylüyor" açıklamasında bulundu. Soylu "Devlet tüm gücüyle burada, inşallah çok yakın bir zamanda yaralar sarılacaktır" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili TVNET'e açıklama yaptı. Devletin tüm gücüyle sel bölgesinde olduğunu söyleyen Soylu "Vatandaşın yaralarını sarıyoruz" açıklamasında bulundu.
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
"Burada arama kurtarma ekiplerimiz, hasar tespit ekiplerimiz çalışıyor, aynı zamanda zarar ziyan ekiplerimiz çalışıyor. Bütün devlet tüm gücüyle burada. Belediyelerimiz çalışıyor. Buradaki vatandaşlarımızın da yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Çok büyük bir afet olduğunu hepimiz görüyoruz. Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor. Burada yaşayanlar da öyle söylüyor.
BAKAN SOYLU, GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİYLE İLGİLİ #TVNET'E KONUŞTU.
Tabi dere olduğu için önce de adetler olmuş, ama bu boyutları itibariyle, sonuçları itibariyle de çok daha büyük olduğu burada duruyor. İnşallah vatandaşlarımızın sabrıyla vakarıyla, bizlerin gayretiyle... Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatları da çok net ve açık. İnşallah çok yakın bir zamanda yaralar sarılacaktır."