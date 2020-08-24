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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNETe açıkladı Buraya gelen herkes Ben böyle bir şey görmedim diyor
POLİTİKA

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ndan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili TVNET'e açıklama: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıkladı: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor

Giresun'daki sel felaketiyle ilgili TVNET'e açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok büyük bir afet olduğunu hepimiz görüyoruz. Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor. Burada yaşayanlar da öyle söylüyor" açıklamasında bulundu. Soylu "Devlet tüm gücüyle burada, inşallah çok yakın bir zamanda yaralar sarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'da açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'da açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili TVNET'e açıklama yaptı. Devletin tüm gücüyle sel bölgesinde olduğunu söyleyen Soylu "Vatandaşın yaralarını sarıyoruz" açıklamasında bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Burada arama kurtarma ekiplerimiz, hasar tespit ekiplerimiz çalışıyor, aynı zamanda zarar ziyan ekiplerimiz çalışıyor. Bütün devlet tüm gücüyle burada. Belediyelerimiz çalışıyor. Buradaki vatandaşlarımızın da yaraları sarılmaya çalışılıyor.

  • Çok büyük bir afet olduğunu hepimiz görüyoruz. Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor. Burada yaşayanlar da öyle söylüyor.

Tabi dere olduğu için önce de adetler olmuş, ama bu boyutları itibariyle, sonuçları itibariyle de çok daha büyük olduğu burada duruyor. İnşallah vatandaşlarımızın sabrıyla vakarıyla, bizlerin gayretiyle... Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatları da çok net ve açık. İnşallah çok yakın bir zamanda yaralar sarılacaktır."

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İçişleri Bakanı Soylu Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Soylu Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
OYNAT 00:32
Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
Giresun'da Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bakanlar, sel bölgesinde mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı
OYNAT 01:00
Bakanlar, sel bölgesinde mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı
Giresun'da yaşanan sel felaketinin hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selde mahsur kalan vatandaşların yanına iş makinesinin kepçesinde ulaşabildiler.

Bakanlar Soylu, Pakdemirli ve Kurum, afet bölgesini havadan inceledi
OYNAT 01:00
Bakanlar Soylu, Pakdemirli ve Kurum, afet bölgesini havadan inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesini helikopterle havadan inceledi. Soylu ve Pakdemirli, sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde yaptıkları incelemenin ardından, helikopterle kara yoluyla ulaşım sağlanamayan bölgelere hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde incelemelerde bulundu
OYNAT 00:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Gece saatlerinde Giresun'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından, merkeze bağlı Duroğlu beldesine geldi. Aksu Deresi'nin taşması sonucu hasar oluşan belde merkezinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Halil Çetin ve diğer ilgililerden bilgi aldı. Soylu, daha sonra Dereli ilçe merkezine hareket etti. Derenin taşması sonucu büyük hasar oluşan ilçede incelemelerde bulunan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


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