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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Anne Soylu, Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesi Servet Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesi Servet Soylu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. Anne Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek

Servet Soylu'nun cenazesi, 14 Mart Pazar günü İstanbul'da Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.

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