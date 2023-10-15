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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 34 ildeki 'narkogüç' operasyonunda 190 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında zehir tacirlerinin ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Halil Akkoç
09:33 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri de paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri de paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "34 ilde düzenlenen “narkogüç” Operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonunun, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak da düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, operasyonun düzenlediği illerde gözaltı sayılarını ve ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarını şöyle sıraladı:
Bursa
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

Bir kilogram kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 2 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Malatya
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

5,6 kilogram esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai ele geçirildi. 11 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

47 bin 200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Hatay
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

58 bin adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kilis
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.

Diyarbakır
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda:

417 kilogram skunk, 16 kilogram esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

600 kilogram esrar, 489 bin kök kenevir, 151 bin kök skunk ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.

Bitlis
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Afyonkarahisar
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif ağırlıkta esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kütahya
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

17 kilogram skunk ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Konya
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

12,5 kilogram esrar, 3,5 kilogram bonzai, 0,7 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı.

Manisa
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

5,5 kilogram esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Manisa
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

10 kilogram 116 gr kubar esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 64 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Antalya
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 5 ayrı operasyonda:

43,5 kilogram esrar, 4 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda eroin, 2 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Antalya
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

10 kilogram 250 gr skunk, muhtelif ağırlıkta kokain ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.

Iğdır
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

600 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Samsun
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Bir kilogram esrar ele geçirildi. 23 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kırıkkale
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.

Yalova
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.

Ağrı
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

6 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 0,7 kg eroin ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Muğla
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

2,5 kilogram skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Adana
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 15 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Edirne
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

33 kilogram esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Bolu
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Batman
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

62 kilogram skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Karabük
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Siirt
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

4 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Mardin
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

Bir kilo 250 gr skunk ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.

Hakkari
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

60 kg esrar ele geçirildi.

Düzce
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Bir kilogram esrar ve muhtelif ağırlıkta uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kocaeli
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

4 kilogram skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kahramanmaraş
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

2 bin 238 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Mersin
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:

11 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Ordu
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

4,5 kilogram esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Zonguldak
İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan 2 ayrı operasyonda:

Muhtelif miktarda metamfetamin, esrar, ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.

Uşak
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

Muhtelif içerikte ve miktarda kokain, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 zehir taciri taşeronu yakalandı."

#Ali Yerlikaya
#Uyuşturucu
#Narkogüç
29 dakika önce
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