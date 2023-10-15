İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 34 ildeki 'narkogüç' operasyonunda 190 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri de paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "34 ilde düzenlenen “narkogüç” Operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, operasyonunun, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak da düzenlendiğini açıkladı.
Yerlikaya, "Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Bir kilogram kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 2 zehir taciri taşeronu yakalandı.
5,6 kilogram esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai ele geçirildi. 11 Zehir taciri taşeronu yakalandı.
47 bin 200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.
58 bin adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri taşeronu yakalandı.
Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.
417 kilogram skunk, 16 kilogram esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
600 kilogram esrar, 489 bin kök kenevir, 151 bin kök skunk ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.
Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.
Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.
Muhtelif ağırlıkta esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.
17 kilogram skunk ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
12,5 kilogram esrar, 3,5 kilogram bonzai, 0,7 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı.
5,5 kilogram esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.
10 kilogram 116 gr kubar esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 64 Zehir taciri taşeronu yakalandı.
43,5 kilogram esrar, 4 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda eroin, 2 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 zehir taciri taşeronu yakalandı.
10 kilogram 250 gr skunk, muhtelif ağırlıkta kokain ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.
600 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zehir taciri taşeronu yakalandı.
Bir kilogram esrar ele geçirildi. 23 zehir taciri taşeronu yakalandı.
Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.
200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.
6 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 0,7 kg eroin ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.
2,5 kilogram skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.
Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 15 zehir taciri taşeronu yakalandı.
33 kilogram esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.
Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.
62 kilogram skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.
4 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zehir taciri taşeronu yakalandı.
Bir kilo 250 gr skunk ele geçirildi. Bir zehir taciri taşeronu yakalandı.
60 kg esrar ele geçirildi.
Bir kilogram esrar ve muhtelif ağırlıkta uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri taşeronu yakalandı.
4 kilogram skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.
2 bin 238 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri taşeronu yakalandı.
11 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
4,5 kilogram esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.
Muhtelif miktarda metamfetamin, esrar, ele geçirildi. 3 zehir taciri taşeronu yakalandı.
Muhtelif içerikte ve miktarda kokain, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 zehir taciri taşeronu yakalandı."