İçişleri Bakanı Yerlikaya 'Cennet Vatan' belgeselini paylaştı

"O hain darbe girişiminde, o zifiri gecede yağmur gibi yağan kurşunlara karşı babalar evlatlarının önüne siper oldular. Analar, sokak sokak köylerini, ilçelerini, şehirlerini savundular. Ve 15 Temmuz'da nice kahramanlık destanı yazıldı Türkiye'mizin dört bir yanında. O gece, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda görevli 51 kahramanımız şehit oldu. Cennet Yiğit, o kahramanlardan sadece biriydi. Nişanlıydı. Anne olmaktı belki de hayali. Ama... Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. İşte 51 şehidimizin aziz hatıraları için hazırladığımız duygu yüklü Cennet Vatan belgeselimiz."