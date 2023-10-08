İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 2 bin 554 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydu bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şahıslardan, 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451'inin ise sıfır ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.
Yerlikaya,
"Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız"
diye konuştu.
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