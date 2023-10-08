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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı" dedi.

Halil Akkoç
09:13 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydu bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahıslardan, 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451'inin ise sıfır ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Yerlikaya,
"Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız"
diye konuştu.
#Ali Yerlikaya
#Kahramanlar operaysonları
#Türkiye
#Son dakika
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