İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan net mesaj: Kafes operasyonlarını düzenlemeye devam edeceğiz

Vatan toprağının dört bir yanında, organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar illegal yapılara karşı "Kafes Operasyonları" düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Vatan toprağının dört bir yanında, organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar illegal yapılara karşı "Kafes Operasyonları" düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenlemeye de devam edeceğiz. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle, nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız."