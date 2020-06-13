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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Eylem hazırlığındaki PYD/YPGli terörist Şanlıurfada yakalandı
POLİTİKA

İçişleri BakanıSoylu: Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu: Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı" dedi.

Haber Merkezi AA
Yakalanan terörist.
Yakalanan terörist.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PYD/YPG'li bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye 10 kilogram patlayıcıyla geçerken yakalandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Ayn-el Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist, Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." mesajını paylaşarak görevli polislere dikkatli ve takipli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


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