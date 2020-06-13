İçişleri Bakanı Soylu: Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PYD/YPG'li bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye 10 kilogram patlayıcıyla geçerken yakalandığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Ayn-el Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist, Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." mesajını paylaşarak görevli polislere dikkatli ve takipli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..
Yine dikkat, yine takip...
Teşekkürler Türk Polisi 🌹 pic.twitter.com/K9bgtviCWL
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..