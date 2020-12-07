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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: 18-20 yaş arası gençler, ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek

İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, 20 yaş altının ailesi ile birlikte şehirler arası seyahat edebileceği, 18-20 yaş arası gençlerin ise sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebileceği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı yeni alınan kısıtlama kararları ve tedbirlerle ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

'18-20 YAŞ ARASI GENÇLER, AİLELERİNİN BULUNDUĞU YERE SEYAHAT EDEBİLECEK'

Açıklamada, 18-20 yaş arası gençlerin şehirler arası seyahatlerine ilişkin, "Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler. 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge'de belirtilen 'Zorunlu Durumların' varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirler arası seyahat edebilirler. Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabileceklerdir" denildi.

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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF OLANLAR

Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma gibi işlerini yerine getiren görevlilerin de, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu belirtildi.

  • Ayrıca evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlarının, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu ve bu muafiyetin, ilgili kişilerin ikametleri ile iş yeri arasındaki güzergah ile sınırlı olduğu kaydedildi.

Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanların da, sadece bu işleri yapmak ve ikametleri ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanların da, bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı belirtildi.

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