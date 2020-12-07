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Koronavirüs Çinin koronavirüse karşı geliştirdiği aşı için 500 milyon dolarlık yatırım
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Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı için 500 milyon dolarlık yatırım

Koronavirüse karşı geliştirilen "CoronaVac" aşısının firması Çinli SinoVac şirketinin 500 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Sinopharm ve Sinovac'ın aşılarının acil kullanımı klinik deneyler henüz tamamlanmadan onaylanmıştı.
Sinopharm ve Sinovac'ın aşılarının acil kullanımı klinik deneyler henüz tamamlanmadan onaylanmıştı.

Çinli Sinovac Biotech ilaç firması, koronavirüse karşı geliştirilen aşısının üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için Sino Biopharmaceutical firmasıyla yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım imzaladığını duyurdu. Yatırım anlaşmasının Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'ın geliştirilmesine ve üretimine yardımcı olan Sinovac'ın bir yan kuruluşu Sinovac Life Sciences ile yapıldığı açıklandı.

  • Sinovac, daha önce yaptığı açıklamada yıllık 300 milyon aşı dozu üretebileceğini ve yıllık koronavirüs aşı üretim kapasitesini 600 milyon doza çıkarmak için ikinci bir üretim tesisinin inşaatını 2020 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

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SON AŞAMANIN VERİLERİ AÇIKLANMADI

Çinli şirketler, aşılardaki denemelerin son aşamaya geldiklerini belirtmelerine rağmen, henüz testlere dair verileri sunmadı. Sinopharm ve Sinovac'ın aşılarının acil kullanımı klinik deneyler henüz tamamlanmadan onaylanmıştı.

  • Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong Eylül ayında yaptığı açıklamada, gönüllülerin yüzde 97-98'inin antikor geliştirdiğini ifade etmişti. Şirketin yıllık 300 milyon doz aşı üretmek için kapasitesini artırdığı belirtilmişti. Pfizer-BioNTech, geliştirdiği aşıya dair son tahlillerin aşının hastalar üzerinde yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiğini bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşıların etkisi ve güvenliğine dair ikna edici veriler sağlanmadıkça, acil durum kullanım lisansı vermesinin zor olduğu belirtiliyor.

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1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Çin devlet medyasında çıkan haberlere göre, ülkede şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığı belirtildi. Sinopharm Yönetim Kurulu Başkanı Liu Jingzhen Kasım ayında yaptığı açıklamada, acil kullanım programı kapsamında yaklaşık 1 milyon kişiye aşı yapıldığını ve gönüllüler üzerinde herhangi ciddi yan etki görülmediğini ifade etmişti.

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