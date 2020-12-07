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Gündem İçişleri Bakanlığı Kısıtlamaya uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamaya uymayanların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 2 Aralık Salı akşamından 7 Aralık Pazartesi sabahına kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı, hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkede bulaş oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirlerin uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Bu tedbirlerden birinin de istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olduğuna vurgu yapılarak şöyle denildi:

37 BİN 614 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

"Bu kapsamda hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı
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56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar hareketlendi
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Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı.
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Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.
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Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.
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Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.
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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar hareketlendi
Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00'te sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle sokak ve caddelerde hareketlilik de başladı.


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