İçişleri Bakanlığı açıkladı: Turuncu kategoride aranan Nurgül Duran etkisiz hale getirildi

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Hatay Valiliği açıkladı: Sabotaj şüphesiyle gözaltılar var

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yerleşim yerlerine ulaşan alevlere, şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.