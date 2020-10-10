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Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı Turuncu kategoride aranan Nurgül Duran etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Turuncu kategoride aranan Nurgül Duran etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Haber Merkezi DHA
Şırnak'ta, 1485 güvenlik personelinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi Operasyonu başlatılmıştı.
Şırnak'ta, 1485 güvenlik personelinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi Operasyonu başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bakan Soylu: Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Bakan Soylu: Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bir milyon TL'ye kadar ödülle aranıyordu

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.

Biri turuncu kategoride aranan DHKP-C'li iki avukat İstanbul'da yakalandı
OYNAT 00:47
Biri turuncu kategoride aranan DHKP-C'li iki avukat İstanbul'da yakalandı
Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Silopi'de birçok eylemi koordine etmişti


Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlenmiştir" denildi.

Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan 2 terörist ölü ele geçirildi
GÜNDEM
Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan 2 terörist ölü ele geçirildi


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