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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durdurulacak

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Korona Virüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. “Genelge ile korona virüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak” denildi.

İllere gönderilen ek genelge ile korona virüs salgının Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

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Türkiye'de son günlerde en büyük endişe kaynaklarından biri Avrupa'dan gelenlerin karantina süresini dikkate almadan toplumun içerisine karışması oldu. Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden dönen birçok ünlünün gece kulüplerinde görülmesi tepki çekti. Sağlık Bakanlığının 'toplu ortamlardan kaçınılmalı' çağrısına rağmen başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirlerde gece kulüplerinin açık durumda olması toplum sağlığını tehlikeye atıyor.
  • Genelgede; korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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