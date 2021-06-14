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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'a destek sağlayan 13 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, El Bab, Cerablus ve Azez’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubunun gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: DEAŞa destek sağlayan 13 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf:Arşiv

İçişleri Bakanlığı, El Bab, Cerablus ve Azez'de, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince, El Bab, Cerablus ve Azez'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 13 DEAŞ üyesinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgütün para dağıtımından sorumlu oldukları kaydedildi.

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