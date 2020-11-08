İçişleri Bakanlığı denetimlerde men edilen toplu ulaşım aracı ve iş yerlerini duyurdu

Şadi Yazıcı'dan 'deprem projesine' hayır oyu veren CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerine tepki

CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri, 40 yıllık binaların kentsel dönüşüme gitmesine hayır oyu verdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı meclis üyelerine tepki göstererek, 'Hayır' oyu veriyorsunuz. Ondan sonra da komik bir şekilde 'Deprem için ne yaptın?' diye soruyorsunuz' dedi. Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CHP'li ve İYİ Parti'li arkadaşlar, depreme karşı ürettiğimiz projeye hayır oyu verip, sonra da deprem için ne yaptınız diyorlar. Bu yaklaşım, bu mantık en az deprem kadar yıkıcıdır' ifadelerini kullandı.