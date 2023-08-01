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İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Üç ilde kaçak silah ticaretine dört tutuklama

İçşleri Bakanlığı, Mersin, Konya ve Adana'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 4'ünün tutuklandığını duyurdu.

16:56 . 1/08/2023 Salı
DHA
8 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

8 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu' çerçevesinde Mersin, Konya ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Mersin, Konya ve Adana'da organize şekilde kaçak silah ticareti yapan 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 32 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 118 fişek ele geçirildi. Tamamı gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 8 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.



#Kaçakçılık
#silah
#İçişleri Bakanlığı
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