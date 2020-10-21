İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eski HDP milletvekilinin gri listede aranan terörist oğlu yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, biri sağ iki terörist etkisiz hale getirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24’üncü Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve hala yurt dışında kaçak olan Demir Çelik’in oğlu, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

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Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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