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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Eski HDP milletvekilinin gri listede aranan terörist oğlu yakalandı
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eski HDP milletvekilinin gri listede aranan terörist oğlu yakalandı

Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, bir terörist etkisiz hale getirilirken, bir terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, hala yurt dışında kaçak olan BDP eski Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in 'gri' listede aranan oğlu 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
'Gri' listede aranan 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik.
'Gri' listede aranan 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, biri sağ iki terörist etkisiz hale getirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24’üncü Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve hala yurt dışında kaçak olan Demir Çelik’in oğlu, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

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  • Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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