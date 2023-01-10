İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
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