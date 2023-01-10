Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu PKKdan kaçan bir terörist teslim oldu
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKKdan kaçan bir terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

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