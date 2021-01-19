Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Resulayndaki terör saldırısının failleri yakalandı
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Resulayn'daki terör saldırısının failleri yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." denildi.

Haber Merkezi AA
Terör saldırısında iki çocuğun öldüğü terör saldırısının failleri yakalandı.
Terör saldırısında iki çocuğun öldüğü terör saldırısının failleri yakalandı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Resulayn’da görevli Jandarma Danışman Timlerinin İstihbarat ve TEM birimleriyle yerel kolluk kuvvetlerinin olay bölgesindeki tüm deliller ile olay bölgesini gören tüm kamera kayıtlarını titizlikle incelemesi sonucunda gerçekleştirilen operasyonla, olayın faili olan Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özgürlüğüne karşı bombalı eylem istendi

Araca patlayıcıyı yerleştirenin kadın terörist olduğu, uzaktan kumanda ile aracı patlatanın erkek bir terörist olduğu, diğer 7 şüphelinin ise bu iki teröriste yardım ettikleri tespit edildi.

Eylem yapmaya zorlanmış

Yakalanan kadın terörist beyanında; Kamışlı’da bulunan cezaevinde yattığı dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından yoğun baskılara maruz kaldığını, istedikleri bir yere terör saldırısı yapması karşılığında serbest bırakılacağı, aksi halde cezaevinden uzun yıllar çıkamayacağı tehdidi ile eylem yapmaya zorlandığını anlattı. Yakalanan şahıslar hakkında Yerel Kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı.

Rasulayn'da terör saldırısı önlendi: Bomba yüklü motosiklet etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:16
Rasulayn'da terör saldırısı önlendi: Bomba yüklü motosiklet etkisiz hale getirildi
Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosikleti tespit ederek, terör saldırısını önledi. Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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