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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başlatıldı
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel [(48) operasyonel tim] görev almaktadır." denildi.

Haber Merkezi AA
Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başlatıldı.
Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-15 MUTKİ-SARPKAYA” Operasyonu başlatılmıştır.

  • Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel [(48) operasyonel tim] görev almaktadır.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı

"Yıldırım operasyonları inançlı ve kararlı şekilde devam edecek"

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiş, 74 işbirlikçi yakalanmış, 251 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir."

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