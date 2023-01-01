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İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonları kapsamında üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda üç teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

10:29 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonları

Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonları

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'taki Bestler Dereler Giresumunu Dağı bölgesinde, Jandarma-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri destekli jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Açıklamada, bölgede, komando ve güvenlik korucuları tarafından arazi arama tarama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.


Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı


Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ''Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi'' ifadelerini kullandı.



#Eren Abluka
#Sonbahar-Kış
#operasyon
1 saat önce
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İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonları kapsamında üç terörist etkisiz hale getirildi
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