İçişleri Bakanlığı: Evinde izolasyona tabi tutulanların ilk 7 gün şartlara uyup uymadıkları denetlenecek

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıklarının, vali, kaymakam ve kollukça denetleneceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliklerine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulanan genelgede, gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girildiğine işaret edildi.

Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerinin önem kazandığının altı çizilen genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun şekilde salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda valilikler ya da kaymakamlıklarca; hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere; hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına, sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınacak.

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İzolasyona tabi tutulan kişiler denetlenecek

Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin il sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı vali ya da kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilecek ve bu kişiler sıklıkla denetlenecek.

İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak. Bu kurullarca hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16.00'da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinecek.

Alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde veya mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilecek ve bu kişiler bilgilendirilerek izolasyonda kalmaları sağlanacak.

Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlar, kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilecek.

Temizlik, maske, mesafe hijyen vurgusu yapılacak

Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılacak.

Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak, denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarılar yapılacak. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişim bizzat takip edilerek, artış ve azalışlara göre gerekli tedbirler alınacak.

Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Kovid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü artırılacak.

Düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarındaki önlemler

Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara müsaade edilmeyecek.

Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek. İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacak.

Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilecek. Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde bir gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak.

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Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya sivil kıyafetli resmi görevliler aracılığıyla denetim yapılacak. Denetimler, uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla, nezaketle yapılacak.

Taziyeler kısıtlanacak

Toplu taziye uygulamasının olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere tüm illerde, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmaması hususunda tekraren İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınacak.

Ayrıca, cami ve belediye ile kolluk araçlarının hoparlörlerinden günde en az bir kez "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin" anonsu yapılacak.

Salgınla mücadelede Kırıkkale pilot il oldu

Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümünü ve yönetimini sağlayan "İl Salgın Denetim Merkezi" oluşturulacak.

İhlallere dair her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacak.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı oluşturulacak.

Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulacak.

İş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde "Hayat Eve Sığar Güvenli Alan" sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimler yoğunlaştırılacak.

Bu süreç sonunda tedbirlere uyan iş yerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer iş yerlerinin teşvik edilmesi amacıyla üst üste yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere "Güvenli Alan" logosu verilecek.

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"Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli"nin pilot olarak Kırıkkale'de başlatılması ve elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

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