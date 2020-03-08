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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmeyle birlikte Diyarbakır’da devam eden “evlat nöbetinde” çocuklarına kavuşan aile sayısı 13’e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu.

Haber Merkezi AA
HDP önündeki evlat nöbetinden...
HDP önündeki evlat nöbetinden...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada" Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu" denildi.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLANLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Cudi Botan kod adlı Haşim Açar ve Rojda Tekoşin kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi.
Böylelikle, Diyarbakır’da devam eden “evlat nöbetinde” çocuklarına kavuşan aile sayısı 13’e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188’inci gününde

  • Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 188 gündür oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidini taşıdığını söyledi.

İHA
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Demir, "188 gündür burada bekliyoruz, neredeyse 6 ayı bitirdik, 7’nci aya girdik. Bu kadar haykırdık, sesimizi duyan ve bizi gören yok. 7 aydır bize bir açıklama gelmiyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, biz de hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz bunu hak etmiyor muyuz, kadın değil miyiz? Bizim çocukları bizden kopardılar, bugün Dünya Kadınlar Günü’nde bütün kadınları yanımızda istiyoruz. Gelsinler bize destek versinler, onlar da bizim çocuklarımızı HDP ve PKK’dan istesin. Birlik olalım, artık bu gidişlere dur diyelim. Artık anne ve babalar ağlamasın. PKK ve HDP beni bu acıya mahkum ettiler. Artık dayanamıyorum, küçük kızımla burada bekliyorum, gücüm kalmadı. Kızım beni duyuyorsa kardeşiyle onu bekliyoruz dön gel, artık bize bir ses ver" dedi.

DHA
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

DHA
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

DHA
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

DHA
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

DHA
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

DHA
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

DHA
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

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