İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda İrlanda uyruklu bir YTS'nin bugün sınır dışı edildiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda İrlanda uyruklu bir YTS'nin bugün sınır dışı edildiği kaydedildi.
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