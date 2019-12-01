İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

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Sıkışıp kaldık herkes öldü

Başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan PKK’lı teröristlerin çaresizliği öldürülen bir teröristin ele geçen günlüklerine de yansıdı. Bingöl’de öldürülen mavi listedeki PKK’lı Hülya Kül’ün günlüğüne “Sayımız iyice azaldı, çevremdeki herkes öldü. Hem karadan, hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık” yazdığı ortaya çıktı.