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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda İrlanda uyruklu bir YTS'nin bugün sınır dışı edildiği kaydedildi.

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