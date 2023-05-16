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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'taki operasyonda beş terörist etkisiz hale getirildi üç askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde yapılan operasyonda beş teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, üç askerin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

12:36 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşib

Arşib

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, dün icra edilen nokta operasyonunda, bir PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Beş terörist etkisiz hale getirildi

Devam eden operasyon kapsamında bugün icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan silahlı çatışma sonucunda; iki terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam beş terörist etkisiz hale getirildi.

Üç asker şehit oldu

Operasyonda, üç jandarma personeli şehit olurken, bir güvenlik korucusu ağır yaralandı.

Altun: Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik dün başlatılan operasyonda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabındaki mesajında, Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Terörle mücadelenin her zaman olduğu gibi kararlılıkla, tavizsiz ve güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Altun, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



#Şırnak
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#Terör
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