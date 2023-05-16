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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'taki operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi iki askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde yapılan operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, iki askerin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

12:36 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşib

Arşib

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, dün icra edilen nokta operasyonunda, bir PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Üç terörist etkisiz hale getirildi

Devam eden operasyon kapsamında bugün icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan silahlı çatışma sonucunda; iki terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam üç terörist etkisiz hale getirildi.

İki asker şehit oldu

Operasyonda, iki jandarma personeli şehit olurken, bir güvenlik korucusu ve bir Jandarma personeli ağır yaralandı.



#Şırnak
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#Terör
34 dakika önce
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