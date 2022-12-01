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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı sayısının 5 milyon 239 bin 426 olduğunu açıkladı. Çataklı, "Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da bir milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı Türkiyedeki yabancı sayısını açıkladı
İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.

Türkiye'de, 318 bin 717'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da bir milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.

Çataklı, "Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da bir milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor" bilgisini paylaştı.

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