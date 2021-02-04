İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Hiç kimse devletin gücünü sınamasın

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
İZİNSİZ 'BOĞAZİÇİ' GÖSTERİLERİ
Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir. Bu verilerden de anladığınız üzere resim gayet nettir. Netice itibariyle Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların bütün çabalarına karşı teyakkuzdayız.
Ayrıntılar geliyor...