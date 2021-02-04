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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Hiç kimse devletin gücünü sınamasın

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İZİNSİZ 'BOĞAZİÇİ' GÖSTERİLERİ

Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir. Bu verilerden de anladığınız üzere resim gayet nettir. Netice itibariyle Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların bütün çabalarına karşı teyakkuzdayız.

Ayrıntılar geliyor...

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