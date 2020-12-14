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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere yeni genelge gönderildi. Buna göre, kısıtlama süresince istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak, genel muafiyet söz konusu olmayacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.

  • Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen genelgede, şu kararlara yer verildi:
  • "Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.
  • Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."

İdari yaptırım uygulanacak

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

  • Bu doğrultuda ekiplerce kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek.

Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecek.

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