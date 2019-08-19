İçişleri Bakanlığı'ndan 3 büyükşehire kayyum açıklaması İçişleri Bakanlığı'ndan 3 büyükşehire neden kayyum atandı açıklaması İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; görevden alınan belediye başkanlarının PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkanı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştıkları, bunun için de şehit yakınlarına mobbing uyguladıkları tespit edildiği belirtildi.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 07:43 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 08:10 AA Yeni Şafak