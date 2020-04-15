İçişleri Bakanlığından açıklama: İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
2 terörist etkisiz
- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
- Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.Bölgede operasyonlar devam ediyor.