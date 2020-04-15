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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığından açıklama: İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi'' ifadesi kullanıldı. Bölgede operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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2 terörist etkisiz

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
  • Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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