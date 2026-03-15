İçişleri Bakanlığı'ndan araçlardaki multimedya cihazları için yeni karar: Cezalar durduruldu

Son günlerde araç sahiplerinin en çok konuştuğu konulardan biri olan "araç içi multimedya ekranı" cezalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen adım geldi. Yapılan açıklamada bu konudaki cezai işlemlerin askıya alındığı kaydedildi. Üstelik, 27 Şubat 2026'dan bu yana kesilmiş olan cezalar da iptal ediliyor.