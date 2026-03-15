İçişleri Bakanlığı'ndan araçlardaki multimedya cihazları için yeni karar: Cezalar durduruldu

İçişleri Bakanlığı, araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına yönelik uygulanan cezai yaptırımları geçici olarak durdurma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre; trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak, adil ve tüm araçlar için tutarlı yeni bir yönetmelik hazırlanana kadar ceza kesilmeyecek. Ayrıca alınan bu karar doğrultusunda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen tüm cezalar iptal edilecek.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklama şöyle:
(Multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin) Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir.