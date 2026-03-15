Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlardaki multimedya cihazları için yeni karar: Cezalar durduruldu

15:5215/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İçişleri Bakanlığı, araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına yönelik uygulanan cezai yaptırımları geçici olarak durdurma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre; trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak, adil ve tüm araçlar için tutarlı yeni bir yönetmelik hazırlanana kadar ceza kesilmeyecek. Ayrıca alınan bu karar doğrultusunda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen tüm cezalar iptal edilecek.

Son günlerde araç sahiplerinin en çok konuştuğu konulardan biri olan "araç içi multimedya ekranı" cezalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen adım geldi. Yapılan açıklamada bu konudaki cezai işlemlerin askıya alındığı kaydedildi. Üstelik, 27 Şubat 2026'dan bu yana kesilmiş olan cezalar da iptal ediliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklama şöyle:

(Multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin) Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir.


#son dakika
#İçişleri Bakanlığı
#Araç içi multimedya cihazı
#trafik cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS 1. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı: ÖSYM 2026 TUS 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?