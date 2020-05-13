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EĞİTİM

İçişleri Bakanlığından YKS kararı: Nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs açık olacak

YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık olacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi. YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık olacak.

Sokağa çıkmak için belge şart

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde velisi veya vasisinden bir kişi ile sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek.

Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları (Karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından ) 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacak.

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