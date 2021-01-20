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POLİTİKA

İçişleri duyurdu: Eren-2 Lice Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de terör örgütü PKK militanlarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün adını verdiği operasyonları başlatmıştı. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, "Eren-2 Lice Operasyonu"nun başlatıldığı bildirdi. Operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonları devam ediyor.

  • Bu kapsamda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Lice Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonlar devam edecek

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


Şehit Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor
OYNAT 02:29
Şehit Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor
Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı, TRT tarafından çekimlerine başlanan sinema filmiyle ölümsüzleştirilecek. 2021 yılında vizyona girecek filmin ilk tanıtımı, Eren Bülbül'ün doğum gününde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Eren paylaşımında, 'Eren Bülbül'ün doğum günü bugün. Yaşasaydı 19 yaşında olacaktı. 15 yaşında şehit oldu. Eren Bülbül'ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimlerine başladık. Her an iyilikle anılacaksın... ' ifadelerine yer verdi.

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