İçişleri duyurdu: Eren-2 Lice Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de terör örgütü PKK militanlarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün adını verdiği operasyonları başlatmıştı. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, "Eren-2 Lice Operasyonu"nun başlatıldığı bildirdi. Operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Lice Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonlar devam edecek
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.