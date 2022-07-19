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İçişleri: Eren Abluka-22 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, ''Van ilinde Eren Abluka- 22 (Van-Katao-Karataş çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel, 45 operasyonel tim görev alıyor'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri: Eren Abluka-22 Operasyonu başladı
Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanlığı'nca, Eren Abluka- 22 Operasyonları kapsamında Van-Kato-Karataş çukurları bölgesinde Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde Eren Abluka- 22 (Van-Kato-Karataş çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinden oluşan 530 personel, 45 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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