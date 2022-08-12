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POLİTİKA

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: Mernis sisteminde şu ana dek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kuruluna veri aktarımına ilişkin iddiaları ile ilgili, MERNİS sisteminde bugüne kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını ve bugüne kadar 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaport düzenlendiğini bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
İçişlerinden Kılıçdaroğluna yanıt: Mernis sisteminde şu ana dek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır
Foto: Arşiv.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kuruluna veri aktarımına ilişkin iddialarına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yanıt geldi.

  • Yapılan yazılı açıklamada, MERNİS’in sağlıktan eğitime, bankacılıktan ulaşıma, adaletten sosyal hizmetlere kadar her alanda sunulan hizmetlerin kaynağı olduğu vurgulanarak, “Dünyadaki ilk e-Devlet uygulamalarından biri olup, diğer ülkelerce imrenilmekte ve örnek alınmaktadır. Diğer ülkelere ilham kaynağı haline gelen MERNİS, ülkemizdeki her vatandaşımızın gurur duyacağı Türk mühendislerimiz tarafından oluşturulan yerli ve milli bir sistemdir. Aynı zamanda kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetlerin omurgası olan MERNİS, 7/24 esasına göre 2 bin 100 kurum ve kuruluşa kesintisiz ve kusursuz bir şekilde hizmet vermekte olup, bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur” denildi.

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Söz konusu basın toplantısında belirtilen iddialarla ilgili ise açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Soyadı olmayan seçmen olduğu hususuna ilişkin nüfus kayıtlarındaki geçmiş yıllardan gelen maddi hatalar yıllara sari olarak düzenli bir şekilde MERNİS veri tabanından incelenmekte ve tespit edilen kayıtlar, kaydın niteliğine göre kişilerin bizzat talebi üzerine idarece veya mahkeme yoluyla düzeltilmektedir. Bu kapsamda MERNİS veri tabanında yer alan 140 milyon nüfus kaydının incelenmesi esnasında soyadı olmadığı tespit edilen 30 kişiye soyadlarını tamamlamaları için başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmiştir. Ancak bildirim yapılanların bir kısmının yurt dışında olması, bir kısmının da başvuruda bulunmaması nedeniyle düzeltme yapılamamaktadır. Aynı adreste 40 kişinin birlikte ikamet ettiği hususuna ilişkin 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesine göre yerleşim yeri adresi vatandaşların beyanı esas alınarak yapılmaktadır. Mevzuat gereğince bir adreste ikamet edebilecek kişi sayısına ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak adres beyanları sürekli ve düzenli olarak Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte olup, şüphe duyulması halinde re’sen, adres beyanı esnasında şüphe oluşması ya da aynı adreste ikamet eden diğer kişilerin itirazı halinde ise mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla inceleme yapılarak gerçeğe aykırılık tespit edilirse cezai yaptırım uygulanmakta ve adres kaydı silinmektedir. 100 yaş üzerindeki ilk kez seçmen olduğu hususuyla alakalı 80 yaş ve üzeri kişilerden uzun süre işlem görmeyen kayıtlar tespit edilerek mülki idare amiri emriyle kolluk kuvvetlerince ölü olup olmadıkları araştırılmakta, yapılan araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenler nüfus kayıtlarından düşülmektedir. Bu işlem süreklilik arz etmekle birlikte, ölü olmadığı tespit edilenler adres beyanında bulunmaları halinde YSK tarafından seçmen kütüğüne ilk defa seçmen olarak dahil edilmektedirler. Ayrıca bilindiği üzere ülkemizde hiçbir zaman nüfusa kaydolmayan kişilerin de var olmasından dolayı tespiti halinde bu kişiler de aynı uygulamaya tabi tutulmaktadır. Günümüz itibariyle MERNİS kayıtlarına göre 100 yaşın üzerinde yaşayan 15 bin 946 kişi bulunmaktadır. Kanunlar çerçevesinde ülkemiz ve vatandaşlarımız için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan, teknolojik alanda ciddi başarılar sağlayan, birçok projede dünyada öncü olan kurumumuzun, sorumluluk sahibi olması gereken ana muhalefet partisi tarafından hedef alınması ve gerçeği aykırı beyanlarla gündem oluşturulmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır. Kamuoyunun takdirlerine sunulur.”

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