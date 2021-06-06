Gündem İçişlerinden LGS açıklaması 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik düzenlenerek sınava girmeleri sağlandı
EĞİTİM

İçişleri'nden LGS açıklaması: 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik düzenlenerek sınava girmeleri sağlandı

İçişleri Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için cumartesi ve pazar günleri açık bulundurulan nüfus müdürlükleri tarafından 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi düzenlenerek, sınava girmelerinin sağlandığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
İçişlerinden LGS açıklaması: 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik düzenlenerek sınava girmeleri sağlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her sınav döneminde uygulanmakta olan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması ile çeşitli nedenle kimliğin kaybolmasından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruluyor.

Geçici kimlik belgesi düzenleniyor

Öğrenciler sınava giriş belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ile randevusuz olarak açık bulundurulan nüfus müdürlüklerine müracaat ediyor ve kısa sürede kimlik kartı başvuruları alınarak sınava girmeleri için gerekli olan geçici kimlik belgesi düzenleniyor.

Bu kapsamda bugün düzenlenen LGS için cumartesi ve pazar günleri açık bulundurulan nüfus müdürlükleri tarafından 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi düzenlenerek, sınava girmesi sağlandı."

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