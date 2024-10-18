İçişlerinden terör ihbar ödüllerine güncelleme: Kırmızı listedekiler için ödül 20 milyon liraya yükseldi

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'Terörden arananlar listesinde' yer alan zanlıları ihbar edene verilen ödüller güncellenerek kategorisine göre sekiz kata kadar artırıldı. Değişiklikler çerçevesinde; Kırmızı Listede yer alan bir teröristi ihbar etmenin ödülü 10 milyon liradan 20 milyon liraya, Turuncu Liste 1 milyon liradan 8 milyon liraya, Gri Liste 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi. Öte yandan mavi ve yeşil liste kaldırılarak sarı liste eklendi.
İçişleri Bakanlığı, “
Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik
” kapsamında verilebilecek
para ödülleri
nde güncellemeye gitti.
Kırmızı liste için ödül 20 milyon lira
Kırmızı liste için ödül 20 milyon lira
Güncelleme kapsamında ödüller arttırıldı.
Kırmızı Listede yer alan terörist için ödül 20 milyon liraya çıkarıldı.
Değişiklikler çerçevesinde;
Kırmızı Liste
de yer alan bir teröristi ihbar etmenin ödülü 10 milyon liradan 20 milyon liraya,
Turuncu Liste
1 milyon liradan 8 milyon liraya,
Gri Liste
500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi.
Mavi ve Yeşil Liste yerine Sarı Liste
Mavi ve Yeşil Liste yerine Sarı Liste
İçişleri Bakanlığı daha önce Terör listesinde aranan kişileri 5 renk ile kategorize etmişti. Son yapılan değişiklikle beraber Mavi ve Yeşil Liste kaldırılırken Sarı liste eklendi. Sarı Listede aranan bir terörist için ödül miktarı 4 milyon lira olarak belirlendi.
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