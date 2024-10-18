İçişlerinden terör ihbar ödüllerine güncelleme: Kırmızı listedekiler için ödül 20 milyon liraya yükseldi

Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

de yer alan bir teröristi ihbar etmenin ödülü 10 milyon liradan 20 milyon liraya,

de yer alan bir teröristi ihbar etmenin ödülü 10 milyon liradan 20 milyon liraya,

İçişleri Bakanlığı daha önce Terör listesinde aranan kişileri 5 renk ile kategorize etmişti. Son yapılan değişiklikle beraber Mavi ve Yeşil Liste kaldırılırken Sarı liste eklendi. Sarı Listede aranan bir terörist için ödül miktarı 4 milyon lira olarak belirlendi.